Así reaccionó Jamie Lee Curtis por su primera nominación al Oscar

Tras una larga espera, hoy por fin se dio a conocer la lista completa de candidatos a los Oscar 2023, donde Todo a la vez en todas partes se ha coronado como la película más nominada del evento con un total de once nominaciones, dos de ellas pertenecientes a la categoría de Mejor actriz secundaria con Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu optando a la preciada estatuilla.

Entre las nominaciones más importante que “Everything Everywhere All at Once” (“Todo a la vez en todas partes”) ha recibido se encuentra la de Mejor Película, Mejor Actriz Protagonista para Michelle Yeoh, Mejor Actor Protagonista para Ke Huy Quan o Mejor Actriz de Reparto para Curtis.

La actriz, famosa por la cinta de culto Halloween, mostró a través de su cuenta de Instagram su reacción a las 11 nominaciones que recibió la película en los Premios Óscar.

“Mi amiga Debbie Oppenheimer me envió un mensaje a las 5:15 diciendo que estaba frente a mi casa y si quería compañía para ver los anuncios (...) Ni siquiera me di cuenta que tomó las fotos. La primera es el momento en el que escuché mi nombre, luego cuando escuché el de mi amiga Stephanie Hsu y el resto de las nominaciones. Luego lo mejor de todo, un abrazo amoroso a mi esposo”, escribió la nominada a Mejor Actriz de Reparto en la descripción.

A sus 64 años Curtis, quien lleva toda la vida dedicada al mundo de la interpretación, ha recibido su primera nominación a los Oscar y la actriz ha compartido por Instagram tres fotos que muestran su sorpresa al escuchar su nombre.