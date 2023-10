Así reaccionó el suegro de Jhonny Rivera cuando se enteró de su relación

Jhonny Rivera tiene 51 años y Jenny López, apenas 20, pero eso no ha sido impedimento para su romance y ambos han compartido detalles íntimos sobre su relación, incluyendo cómo comenzó y la reacción del suegro de Jhonny ante esta unión inusual. Lea: Jhonny Rivera y su novia dieron la bienvenida al nuevo miembro de la familia

El suegro ‘lo paró’

El primer beso entre la pareja se originó en una apuesta que Jhonny Rivera propuso a Jenny López. Como parte del desafío, Jenny debía intentar aumentar sus seguidores en Instagram de 3,000 a 10,000. Si no lograba alcanzar esta cifra, la apuesta sería sellada con un beso. Jenny, inicialmente escéptica sobre la posibilidad de aumentar sus seguidores en tan poco tiempo, aceptó el reto. Lea: ¿Por una apuesta? Jhonny Rivera confesó cómo fue el inicio de su relación

Sin embargo, después de unos días de esfuerzo, no logró alcanzar la cifra requerida. Fue así como se produjo el beso que marcó el inicio de su historia de amor.

Recientemente, Jhonny compartió detalles sobre cómo el padre de Jenny reaccionó al enterarse de su relación, en entrevista con La Kalle. Según el cantante, el suegro expresó su preocupación sobre las intenciones de Jhonny hacia su hija, aunque aclaró que no se oponía a la relación debido a la diferencia de edad.

En un encuentro entre Jhonny Rivera y el suegro de Jenny, se discutieron las preocupaciones del padre y se aclararon las intenciones del cantante. A pesar de la tensión inicial, Jhonny aprovechó la oportunidad para pedir la “bendición” del padre de Jenny para continuar con la relación. Le puede interesar: ¿Quién es Noelia Voigt, la venezolana que ganó Miss Universe USA 2023?

“Se preocupó (...) Me invitó a tomar tinto, me dijo que ya se había enterado de que ya nosotros teníamos un proyecto sentimental y que realmente él no se oponía al tema de la edad, pero que sí le preocupaban las verdaderas intenciones mías, que porque a él le dolería mucho ver a la hija sufriendo”, explicó Jhonny.

Hoy, Jhonny y Jenni siguen juntos y contentos.

Hay que mencionar que Jhon Jairo Rivera Valencia, más conocido en el mundo artístico como Jhonny Rivera, es un cantante de música popular, actor y empresario colombiano. Algunos de sus grandes éxitos musicales son ‘El dolor de una partida’, ‘ Soy soltero’ y ‘Mejor solito’. Es el papá del cantante de música urbana Andy Rivera.

Ha podido compartir tarima con grandes exponentes como Vicente Fernández, Diomedes Díaz, Ana Gabriel, Marc Anthony, Jorge Celedón y muchos más, de talla nacional como internacional. Ha hecho más de doce giras por España, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela y Aruba.