Así reaccionó Bad Bunny a fan que lo golpeó con un celular, ¿arrogante?

Sin embargo, eso no fue lo que se viralizó, pues no es nuevo que el público le arroje teléfonos u otros elementos a los artistas para llamar su atención. El momento incomodo fue cuando el reconocido artista recogió el teléfono del piso y lo tiró hacía su espalda y sin percatarse de nada.

El hecho, que quedó grabado, se difundió en redes sociales rápidamente, donde fue blanco de críticas por seguidores del ‘Conejo malo’. La mayoría de fanáticos lo tildan de “arrogante” y “grosero”, mientras algunos lo defendieron.

“Obvio molesta, y aparte el golpe debió doler un poco también”, “Súper arrogante. Si no quería tomarse fotos o algo, creo que, por respeto, le hubiera devuelto el teléfono. La persona que lo tira no lo hace con mala intención, sino por querer una foto” o “Estuvo bien hecho, le pegó con el celular y fue una falta de respeto”, “La gente se pasa”, “No debió al tirarlo para atrás de lo pudo pegar a otro que no tiene nada que ver”, son algunos de los comentarios.

Hasta el momento, el artista no se ha pronunciado al respecto.