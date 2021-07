El post, que Halle califica como “resumen”, comienza mencionando cuánta ilusión le causa haber terminado de rodar la cinta, en la cual empezó a trabajar cuando tenía 18 años y se presentó al casting... “Después de la audición para esta película cuando tenía 18 años, estaba a punto de cumplir 19, hasta terminar de filmar una pandemia cuando cumplí 21... Finalmente, lo logramos... Me siento tan agradecida de haber experimentado esta película en todo su esplendor”, escribió en su Instagram Halle, quien también es cantante y compositora. (Le puede interesar: Ella es la nueva Ariel en el remake de “La Sirenita”)

La nueva Ariel confesó además que fue “difícil” terminar las grabaciones: “Ha sido la experiencia más difícil estar lejos de todo y de todos los que he conocido, sentir dudas, soledad, pero también sentir la libertad y perseverancia que he alcanzado el fin. Esta experiencia me ha hecho mucho más fuerte de lo que jamás pensé que podría ser”, añadió.

La actriz también agradeció al elenco, Jonah Hauer-King, Jacob Trembley, Javier Bardem, Melissa McCarthy, Awkwafina y Daveed Diggs, así como a todo el equipo que participó en el largometraje. “No puedo esperar a que el tiempo se acelere para que todos puedan ver esta película porque fue hecha con mucho amor (además de sudor de sangre y lágrimas)”, finalizó.