Así le responde Gabriela Tafur a hombre que le sugiere que se opere

Dice una frase muy popular que ‘La belleza es subjetiva’, sin embargo aquellas mujeres que se atreven a participar en un reinado de belleza, tienen que enfrentarse a diario a personas que las encajan con prototipos físicos, que si no los logran cumplir, son apaleadas. Hace dos años aproximadamente la bella Gabriela Tafur fue coronada como la mujer más bella de Colombia, incluso logró una brillante participación en Miss Universo, logrado ubicar a nuestro país en el top 5. Aunque ya pasó un buen tiempo desde que la representante del Valle en el Concurso Nacional de la Belleza en su versión del 2018, asumió el rol de ser reina, aún hay personas que le exigen cambios en su apariencia física. (Lea aquí: Las críticas a ex Señorita Colombia tras mostrar cambio de look)