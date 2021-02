Además, Tatiana explicó que su perro ‘Lorenzo’ no es agresivo y es de raza pequeña, sin embargo, todo ocurrió luego de que ella lo despertara para consentirlo y este reaccionó de mala forma.

“Lorenzo me mordió, él no es agresivo, es muy amoroso... soy bastante cansona con él, estaba dormido y me dio por molestarlo, siento que se asustó cuando empecé a sacudirlo y ni me miró sino me mordió”, dijo la presentadora de RCN.

Franco se dirigió al hospital pues estaba sangrando, pero, por fortuna, el hecho no pasó a mayores.