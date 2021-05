Tras una semana de intensa promoción, el Canal RCN estrenó este lunes, a las 8 de la noche, el tan esperado primer capítulo de la nueva y actualizada versión de uno de los máximos clásicos del género de la telenovela: ‘Cafe, con aroma de mujer’.

Una de las grandes apuestas del canal de los últimos años, que arrancó la preproducción de esta nueva versión, más de 25 años después de la original, en 2019, pero como en todo en la televisión, la pandemia retrasó su realización más de medio año.

Así, los ensayos de ‘Café’ con el nuevo elenco, con una producción en su mayoría en los hermosos paisajes del Eje Cafetero arrancaron el pasado mes de enero, mientras que las grabaciones iniciaron semanas después, en una de las realizaciones más cuidadas por parte de RCN en los últimos años.

Desde hace una semana RCN anunció que el lunes, 10 de mayo a las ocho de la noche, sería el estreno del primer capítulo de esta historia donde el personaje de ‘Gaviota’ es realizado por la actriz colombiana Laura Londoño. Justo el mismo horario donde la versión original se emitía en 1994, pero a través del desaparecido Canal A y con capítulos de lunes a viernes de mediahora.

Como una fórmula usualmenrte utilizada en los estrenos de los canales privados nacionales, este primer capítulo de una hora se emitió sin cortes comerciales, para así evitar que los televidentes cambiaran de canal.

El reto no era nada sencillo. La clásica historia de Fernando Gaitán se iba a enfrentar al programa más visto en la actualidad en la televisión en Colombia, ‘El desafío: the box’, y Caracol no se quedó quieto. También emitió su capítulo sin comerciales y justo cambió un poco el formato, pues ese día, no fueron una, sino dos las competencias para sentenciar a quienes tendrán que disputar el ‘Desafío a muerte’.

Además, ‘Café, con aroma de mujer’ llegó en reemplazo de ‘Pa quererte’, una de las producciones más vistas del canal en los últimos años, con un promedio de 10 puntos de rating, por lo que el reto era aun mayor.

En medio de esta gran expectativa, este melodrama colombiano fue superado ampliamente por el ‘Desafío; the box’, que no sólo fue el programa más visto en la noche de este lunes, también logró uno de sus más altos niveles de teleaudiencia de su actual temporada con 14.3 puntos.

El segundo programa más visto fue ‘La reina del flow 2’ que se mantuvo con 12.5, casi en un empate técnico con la emisión de Noticias Caracol de las siete de la noche que obtuvo 12 puntos.

Además, la repetición de ‘Pedro el escamoso’, que ahora se emite a las diez de la noche, fue el cuarto programa de la televisión con 10.3 puntos.

Infortunadamente, ‘Café’, ni siquiera logró ser el mejor programa de su canal. ‘Enfermeras’ fue el más visto, el quinto en general, de RCN con 9.2, superando el estreno del canal que llegó a 8.7 puntos, ocupando el sexto lugar.