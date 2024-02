Así inició la efímera historia de amor entre Peso Pluma y Nicki Nicole

La historia del mexicano Peso Pluma y la argentina Nicki Nicole se terminó este martes 13 de febrero, luego de que en las redes sociales se viralizara un video del cantante caminando de la mano con otra mujer en el Super Bown, en Las Vegas, Nevada.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la intérprete en una historia que publicó en su cuenta oficial de Instagram después de que se volviera tendencia en video. Lea aquí: Nicki Nicole confirmó infidelidad de Peso Pluma: “Yo ahí no me quedo”