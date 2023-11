Así fue el ultimátum de Clara Chía a Piqué antes de terminar con Shakira

Además, se ha conocido que Shakira estableció una condición para Gerard Piqué en relación a sus hijos, Milan y Sasha, cuando pasan tiempo con él en Barcelona. Según fuentes cercanas a la pareja, la cantante habría solicitado que sus hijos no tengan contacto con Clara Chía durante su estancia con su padre.

Lo que se ha filtrado acerca de la relación de Piqué y Clara Chía es que ambos comparten términos poco amables y apodos despectivos para referirse a Shakira, lo que ha contribuido a aumentar la tensión entre las partes.

Según informes recientes, Clara Chía desempeñó un papel crucial en la separación de Piqué y Shakira, antes de que la pareja anunciara oficialmente su ruptura en un comunicado conjunto. La joven catalana habría instado al futbolista a revelar al mundo que su relación con la cantante colombiana era cosa del pasado: Y lo amenazó para que diera por fin el paso: “Si quieres estar conmigo, sal y di que ya no estás con Shakira”.

En junio de 2022, el mundo se sorprendió con la noticia de la separación de la famosa pareja conformada por el futbolista Gerard Piqué y la renombrada cantante Shakira. Desde entonces, han surgido detalles sobre los acontecimientos que llevaron a su ruptura, y un nombre en particular ha captado la atención de los medios: Clara Chía, una joven catalana que jugó un papel importante en este capítulo.

Un momento crucial en esta historia se remonta a principios de este año, cuando Shakira mencionó a Clara Chía en su colaboración con el productor argentino Bizarrap en la Sesión #53. En una de las líneas de la canción, Shakira expresó: "Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena", lo que puso a la pareja de Piqué en boca de millones de seguidores de la artista en todo el mundo. La canción incluso fue la que cerró su exitosa presentación en los MTV Music Awards, que tuvo lugar en Estados Unidos en septiembre pasado.

La estrella colombiana dejó claro su descontento y, de alguna manera, hizo una “amenaza” a Gerard Piqué que el futbolista finalmente cumplió al pie de la letra. Shakira reveló en una entrevista con la revista People que se enteró de la infidelidad de Piqué en un momento extremadamente difícil de su vida personal, mientras su padre se encontraba en la unidad de cuidados intensivos. La cantante describió la situación diciendo: “Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada, mientras mi papá estaba en la unidad de cuidados intensivos. Pensé que no sobreviviría a tanto. Veía cómo mis sueños se iban. Poco a poco estoy reconstruyendo el nido”.