“Feliz día ‘ma’. Me hiciste una mujer fuerte y decidida. Me enseñaste a enfrentar los problemas con ‘la cabeza alta y los ojos bien abiertos’. Me enseñaste que la esencia de la vida no está en lo que tienes sino en lo que das. Gracias por cada cosa que has plantado en mí y que me ha hecho ser quien soy. Te amo infinito”, fue el mensaje con el que Aída acompañó el video, en el que etiquetó a su mamá.

Recordamos que el nombre de nacimiento de la influenciadora es Karolyne Manzaneda Merlano, pero luego de la captura de su madre decidió cambiar su nombre por el de Aída Victoria Merlano Manzaneda, en honor a su madre.

Esta semana la exsenadora tuvo una audiencia virtual ante la Corte Suprema, en la que hizo graves señalamientos, entre ellos, afirmó que el presidente Duque durante su campaña en 2018 había recibido dineros de las familias Char y Gerlein para la compra de votos.