Así fue el concierto de Taylor Swift en Tokio antes del Super Bowl

A diferencia de otros conciertos, la cita en Tokio no tuvo teloneros por el límite en el horario de apertura del Tokyo Dome, pero esto no impidió a los fanes dejarse las cuerdas vocales en el estadio, mientras que la música se escuchaba con fuerza en las calles cercanas. Lea aquí: El millonario impacto de Taylor Swift a la NFL y los Kansas City Chiefs

La cantante originaria de Pensilvania, al este de Estados Unidos, arrancó el concierto este viernes con ‘Miss Americana & the Heartbreak Prince’ y cerró con ‘Karma’, mientras que no hubo ningún cambio destacable en el listado de canciones ni en el orden de las mismas que ya había seguido en otras citas anteriores.

Durante el concierto de Taylor Swift en Tokio con el The Eras Tour, Rosé no estuvo en uno de los lugares comerciales, ella estuvo en el area de invitados. TAYLOR LA INVITÓ AL CONCIERTO. TAYSÉ ES TAN REAL 💗 pic.twitter.com/4pjWNzXzJr

Después de hoy, la vista está puesta en este sábado, cuando Swift celebra su último concierto en Tokio, una cita que está pegada a la final de la Super Bowl, que se celebrará el domingo en Las Vegas a las 18.30 hora local (23.30 GMT) y donde participa su pareja, Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs.

Swift ha apoyado a Kelce en la mayoría de los partidos de la temporada y el deportista ha hecho lo propio con la cantante, acudiendo a varios de sus conciertos nacionales e internacionales, incluido uno en Buenos Aires, por lo que se espera que la artista vuele justo después del concierto para no perderse la cita deportiva. Lea aquí: Llueven críticas a The New York Times por asegurar que Taylor Swift es homosexual

Tras su muy posible paso por EE.UU., la artista viajará a Australia, donde tiene tres conciertos en Melbourne y cuatro en Sídney, antes de viajar a Singapur, con seis fechas y llegar a Europa.