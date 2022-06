Así está el estado de ánimo de Shakira tras separación con Piqué

Aunque se habla de una infidelidad del futbolista a la cantante, lo cierto es que personas allegadas a ellos no niegan esta hipótesis, pero tampoco la afirman, pues dicen que habrían otras razones de peso que acabaron con la relación.

Doce años de relación y dos hijos no son cualquier cosa y así lo dejó claro Shakira en su pronunciamiento, donde pidió respeto por ella y sus pequeños ante el incomodo momento que están pasando por la ruptura con Piqué. (Así fue la historia de amor entre Shakira y Piqué)

“No los he visto, no vivo en España. Soy la hermana, pero no sé nada todavía”, aseguró.

Agregó que “posiblemente la separación era algo que ya se esperaba” y que la intérprete de ‘Te felicito’ sigue recuperándose.

Finalmente, contó que actualmente Shakira no está en España, pero que es probable que vuelva pronto.

Sobre Piqué se sabe que está de vacaciones en otro país. “Han puesto tierra de por medio por el bien de sus hijos. Él está de vacaciones y ella prepara su gira”. (Shakira y Piqué fueron vistos juntos este fin de semana)

Cabe recordar que este fin de semana la pareja fue captada en Hluboká, República Checa, donde fueron a ver a su hijo Milán, quien juega en torneo de béisbol. Ambos llegaron por separada, ella de negro, muy sonriente, mientras él luce atuendo blanco.