Así es el nuevo álbum de Adriana Lucía

Ya se encuentra en las principales plataformas digitales ‘Que no me falte la voz’, el título de nuevo álbum de la artista colombiana Adriana Lucía.

Tras obtener el título de Master Chef Colombia y su salida de la nueva versión del Factor X, del cual había sido confirmada como una de sus jurados, Adriana Lucía se concentró en la producción de su nuevo material discográfico, un homenaje profundo y reconociendo la voz como elemento y arma poderosa.

“Es un álbum muy íntimo donde predomina la fuerza y el poder de la voz, además, se siente el puente que conecta un río del caribe lleno de fuerza, con la lluviosa Bogotá”, afirmó la artista, quien desea contar una nueva historia de esperanza y de perdón por medio de su carrera musical y de este trabajo que ha venido realizando desde el año pasado y que se materializa hoy.

El disco fue grabado en diferentes estudios entre Bogotá y Miami y terminó de finalizarse, para dar unos detalles íntimos en el hogar de Adriana Lucía, teniendo la música como compañía en medio de esta situación que vive el mundo, y en este caso ella y su familia.

‘Que no me falte la voz’ cuenta con cinco canciones que tienen su sello en cada melodía, letra y ritmo, siendo su primer sencillo ‘Para hablar de amor’.

Martina La Peligrosa, hermana de Adriana Lucía, también hizo parte del álbum acompañándola en la canción ‘Lucy González’, segundo lanzamiento del disco. El videoclip fue grabado en diciembre del 2019 en la ciudad de Bogotá en un ambiente que evocaba los populares y típicos bailes de salón de los pueblos.

En las escenas podemos ver a las dos artistas vestidas igual, haciendo los mismos movimientos y coreografías, demostrando la conexión que hay entre ellas: “quise invitar a mi hermana a acompañarme en el video usando el mismo look y aprovechando nuestra complicidad, y por supuesto, para hacerle un homenaje al porro con elementos muy modernos, pero sin duda, conservando el porro de orquesta donde es muy importante el baile”, cuenta Adriana.

LAS CANCIONES DE ADRIANA LUCÍA

La artista habla de la creación de cada una de las canciones que hacen parte de esta nueva producción musical.

El disco inicia con ‘Para hablar de amor’, “El origen de nuestra música Caribe se parece mucho a unas mujeres alrededor de un tambor usando la voz para cantar sus lamentos, para liberarse de la opresión y el dolor que sana cantando. Por eso quiero que nunca me falte la voz porque merecemos contar una nueva historia, una historia de esperanza, una historia de perdón”.

De ‘Lo que nunca olvidaré’ dijo: “Si me preguntan cuál es un de mis olores favoritos definitivamente diría que el olor a lluvia, o mejor, me gusta cómo huele cuando va a llover. Es un olor que sale antes de la lluvia y aunque una lluvia en el caribe es muy diferente a una lluvia en Bogotá, amo la lluvia en Bogotá. Me gusta esa Bogotá gris, oscura, cuando cae la lluvia por la ventana, me inspira, me dan ganas de componer una canción; aunque siempre pienso en mi tierra cuando llueve”.

Le sigue la canción ‘El Río’, “Yo nací en la parte más baja del río, le llaman el bajo Sinú, por eso cuando llueve, o el río se desborda, tu puedes ver como el agua se mueve con fuerza; se desliza como tratando de escurrirse por todos lados, como buscando la salida y la gente suele decir -esa agua corre con fuerza porque ahí hay un arrollo, es que antes ahí quedaba un río- entonces yo siento que el agua se pone contenta porque regresa a su lugar de origen. A veces yo pienso que soy como un río, como un río que quiere volver a su caudal”.

Adriana Lucía no olvida sus raíces y lo demuestra en ‘La Frontera’, “Me gustaría comunicar a El Carito, mi pueblo, con el resto del mundo, me gustaría hacer un puente que comunique a Colombia entera, a Latinoamérica, al mundo; me gustan los puentes. Me gustan los puentes porque no creo en las fronteras, no me gustan las fronteras. Creo que todos somos de aquí y somos de allá, creo que todos somos la misma cosa y las fronteras nos las hemos puesto nosotros. Yo solo pienso en abrir mis alas, atravesar ese puente y volar”.

El álbum cierra con ‘Lucy González’. “Mi voz ronca no se parecía a las que mi papá escuchaba y yo que soñaba con ser cantante. Buscaba tímidamente un referente cercano. Ella tenía la voz ronca y cantaba las canciones que mi papá me enseñaba, pero yo nunca las había oído en su voz original, yo no la vi, pero la me imaginé. Así como quien sabe que tiene una voz que hace estremecer hasta las piedras. Así de clarito la vi cuando escuché. Mi bella Lucy, Lucy de Ciénaga de Oro, si tu supieras cuánto te quise y cuánto te quiero. Tuve una oportunidad de conocerla en aquel viejo salón donde pude reconocer su voz desde lejos, me acerqué a la tarima y la vi, allí estaba, Lucy era ciega y usaba gafas oscuras. Lucía Inés Gonzales de Hoyos murió a los 61 años en la misma casa donde nació. ‘La Aventurera’, ‘El Polvorete’, ‘Sonia’, ‘La Tabaquera’ son algunas de las muchas canciones que la hicieron inmortal”.