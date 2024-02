Así contestó Karol G a quienes la criticaron por video con Young Miko

El mensaje de Karol G fue claro con su nueva canción Contigo: “Todo el mundo tiene derecho a celebrar el amor” y por eso la cantante paisa incluyó en su video a Young Miko en un video que se sumerge en la historia de una pareja con una conexión pura y única, “creando un mundo íntimo en el que parece como si ellas fueran las únicas personas que existen, aisladas de todo lo innecesario. Ellas viven y aman intensamente celebrando esos sentimientos que no se pueden controlar y que son tan fuertes que sobrepasan todos los obstáculos”, dice la reseña de Universal Music,

El video, en dos días, acumula cerca de 13 millones de visualizaciones en YouTube y ha generado comentarios a favor y en contra. Lea aquí: Video: Karol G estrenó ‘Contigo’ y desata las redes sociales

En la propia cuenta de Karol G, se lee, por ejemplo: “Metiendo la homosexualidad obligado”. “No Karol por qué haces eso mi hija era tu fan.. y ya no más”. “Qué pesar, soy gay pero meter a una persona dícese hetero a hacer escenas lésbicas por la fama y el dinero no va ahí, no me gustó Karol G”.