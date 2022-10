Así celebró Eminem sus 50 años

El artista ha sabido darle un cauce a los problemas familiares y con las drogas que han marcado su vida: creó el alter ego de Slim Shady y dio rienda suelta a la rabia acumulada por años. El 10 de diciembre de 1997 lanzó The Slim Shady. La obra circuló en los formatos de CD y casete. Este trabajo marcó un quiebre con el anterior, Infinite, que fue un fracaso musical.

A los dos años retomó el material y lo amplió en el título The Slim Shady LP. En la lista de esta producción sobresalen las composiciones My name is y Brain Damage, un recuento de los padecimientos del artista en su niñez. De este álbum circuló una versión limpia, un producto que bloqueaba las palabras obscenas de la canciones.