“La canción relata la historia de un hombre que daba la vida por su novia. Él la amaba, la adoraba, pero ella lo estaba engañando y se enteró y eso le partió el corazón. Es una historia con mucho sentimiento y real. También menciono al beisbolista Giovanni Urshela como un homenaje”.

Así describe el artista cartagenero Arturo Meléndez su nueva producción, junto al destacado cantante de champeta Melchor El Cruel, conocido por ser uno de los pioneros del género. El sencillo se llama ‘La historia de mi amigo’.

Con un grande

“La canción hace parte de un álbum que estoy realizando con varios artistas de la ciudad. La producción se llama ‘Aryen, mi nueva historia’, su nombre es un homenaje a mi hijo. También quise rendirle tributo a esos sonidos y pioneros de la champeta, como lo es Melchor y estoy muy agradecido porque él aceptó cantar conmigo”, dijo el joven, de 20 años, residente en el barrio Nelson Mandela.

Añadió que el compositor del tema fue Ever Luis Pérez, quien también es su representante. “Se contactó a Melchor para que grabara conmigo, le mostramos la idea y le gustó. Me siento muy agradecido porque él es un maestro y a mi me gusta resaltar esas voces que hicieron grande la champeta”, apuntó.

La canción fue lanzada hace poco y está en las plataformas digitales. También cuenta con un entretenido video oficial que ya tiene cientos de reproducciones en YouTube.