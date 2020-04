Artistas colombianos darán concierto, ¿desde un helicóptero?

“El dinero es importante, lo sabemos, pero en el momento no lo tenemos, nuestras empresas están paradas, por eso donamos el trabajo y el talento”, comentó Agudelo, de Pérsival. Sobre el tema, Ricardo Peláez anotó que el sector de entretenimiento es una de los más afectados por la crisis y uno de los últimos en recuperarse, de ahí la necesidad de buscar alternativas, ahora enfocadas a la solidaridad, para ayudar a los que más lo necesitan”.

¿POR QUÉ MÁS BIEN NO DONAN LA PLATA O DAN MERCADOS?

A esta pregunta Peláez y Montoya respondieron que es muy complejo de cuantificar, porque cada empresa está entregando activos, no hay desembolso de dineros. “Cada compañía pone lo que sabe hacer, aporta su trabajo”, comenta el representante de Pérsival.

“No tenemos una cifra estimada y mal haríamos crear una expectativa sobre un tema que desconocemos (recoger fondos). Estamos promediando una contribución de 48.000 pesos por persona, lo que me deja muy contento”, respondió Peláez, que informó que el público podrá seguir en un contador, a través de la página de La Tiquetera, cuántas personas se han sumado y el dinero que han entregado. “Al final se hará un cierre fiscal, lo único deducible será el tema de impuestos, de resto el dinero irá directo a las fundaciones”, dijo el vocero de D´Group. Suministrarán unas claves para que las personas tengan acceso a la información sobre las donaciones.

El helicóptero, que partirá desde una base del Ejército, sobrevolará la ciudad y algunos municipios del Valle de Aburrá, aunque hasta ayer no habían confirmado cuáles. Las personas podrán seguir en vivo el espectáculo a través de las señales de Telemedellín y Caracol TV, además de sintonizarlo a través de las emisoras de Caracol Radio.

En el helicóptero estarán Greeicy Rendón, Mike Bahía, Jessie Uribe y Felipe Peláez, quienes durante una hora y diez minutos, desde las 4:00 p.m., interpretarán sus temas más representativos. Todos ellos donaron su talento, no cobraron por su presencia. “Es una estrategia muy dinámica, estoy dichoso porque estoy seguro que le llevaremos alegría a muchas personas”, dijo Peláez.

Durante una hora una aeronave sobrevolará la ciudad con un potente equipo de sonido que difundirá las voces de cuatro músicos colombianos. Esta estrategia, para la que están vendiendo boletas, tiene como título #DoyPositivo y busca recaudar fondos para distintas fundaciones que están trabajando por enfrentar la crisis social originada por la epidemia del nuevo coronavirus. “No puedo decir que sea la primera vez que se haga, pero no tengo registros de algo parecido”, comenta Ricardo Peláez, de D’Gruop, unas de las empresas organizadoras.

Y ENTONCES, SI ES DESDE EL AIRE, ¿ES UN CONCIERTO O NO LO ES?

Según la definición de la Real Academia de la Lengua, un concierto es “un espectáculo en el que se interpretan obras musicales”, así que #DoyPositivo cumple con la definición. En ese sentido, Ricardo Peláez expresa que “tendrá una potencia que permite que te escuchen a lo lejos, aunque ese no es el punto, nunca será perfecto ni igual a un escenario estático, es un tema más simbólico, igual podés seguirlo en televisión y ver todo lo que pasa en el helicóptero”. Desde el aire, por supuesto que las canciones no se escucharán completas, porque el helicóptero no se queda en un mismo punto.

¿POR QUÉ HAY CONTROVERSIA EN REDES SOCIALES?

Se critica el evento como un acto suntuoso y costoso, cuando hay otras necesidades, como la falta de comida. Hay quienes hablan además de contaminación auditiva y critican el nombre, porque alude a contagio. Por ejemplo, el actor Santiago Alarcón escribió en Twitter: “Medellín ha demostrado un poder de solidaridad increíble, pero considero absolutamente innecesario el aeroconcierto. Innecesario e inoportuno. ¡Pero eso pienso yo!”. Juancho Valencia escribió en la misma red, y puso un video de The Helicopter Quartet: “Nunca imaginé que nuestros pop stars estuvieran en cuarentena inspirándose en el genio de la ‘música culta’ académica contemporánea, serialista, atonal, el alemán Stockhausen. Lo veo feo: allá por la opulencia. Aquí por la carencia”.