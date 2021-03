Esta iniciativa surge a raíz de la necesidad y el deseo que tienen estos artistas por llevar la música y a los artistas cartageneros al siguiente nivel, siendo conscientes de que en la unión esta la fuerza, pero también de que si todos los involucrados no están en la misma sintonía, este tipo de uniones no son posibles.

Su primer sencillo titulado ‘Mejor que antes’ es una canción de amor que mezcla ritmos africanos y caribeños, lo que la hace perfecta para dedicar y bailar. El videoclip fue realizado por el director cartagenero Shot by Niggo de la compañía This is Soul Films.

Cabe mencionar que este es el primero de los 7 Sencillos que tienen preparados para lanzar este grupo de artistas, tanto las canciones como los videos ya están listos y serán lanzados en el transcurso de 2021.

“Con The Champion Team esperamos marcar un antes y un después en Cartagena, sabemos que han sido incontables las veces que se han intentado este tipo de uniones, pero creemos que el fracaso ha sido porque los artistas o las personas implicadas no manejaban los conceptos en cuanto al negocio de la música, por lo tanto no podían llegar a buenos acuerdos, en este caso no es así, nos hemos tomado el tiempo necesario para lograr llegar a unos acuerdos en los que todos estén contentos con lo pactado y esperamos en Dios que este proyecto sea de bendición para la música cartagenera”, explicó Andrew Díaz, artista y fundador del sello This is Soul Music.