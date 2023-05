¿Eventos paranormales en el ‘Desafío’?: Gabriela Tafur y Mai revelan datos

El programa del Canal Caracol ‘Desafío The Box’ ha sido un tema de conversación reciente, especialmente después de la salida de Mateus, uno de los participantes más populares entre el público. Se trata de situaciones inesperadas que los concursantes estarían experimentando dentro del programa de realidad.

De hecho, hace algunas semanas, muchos espectadores quedaron impactados por un episodio que insinuaba que alguien estaba realizando prácticas de brujería en la Ciudad de las Cajas. Ahora, en el último episodio, otra competidora afirmó haber presenciado un fenómeno paranormal. Se trata de Mai, quien compartió su experiencia mientras hablaba con uno de sus compañeros en el baño.

"Estaré contando algo que me ocurrió recientemente en el baño... Mientras me estaba duchando, el asiento se movió así", dijo, explicando con sus manos el tipo de movimiento que experimentó.

Después de vivir esta experiencia impactante, Mai decidió acercarse a la silla para ver cómo se movía y confirmó que la única forma de que esto sucediera era mediante la manipulación por parte de otra persona. “Sí, se mueve sola, pero alguien tiene que moverla”, agregó.