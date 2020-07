Ariel Osorio se disculpó con Elianis Garrido por pregunta sobre Óscar

Ariel Osorio, presentador del programa de chismes ‘Lo sé todo’, pidió disculpas públicamente luego de hacerle una pregunta que molestó a su compañera, la actriz Elianis Garrido, sobre Óscar Naranjo. La primera reacción de la modelo fue abandonar el set cuando terminó su intervención.

“‘Eli’, si de pronto te sentiste incómoda, ustedes, televidentes de ‘Lo sé todo’, del Canal 1, si de pronto se sintieron incómodos, pues presentamos, muy humildemente, disculpas por la situación. A ti [Elianis] también. Lo hablamos después, pero creo que es importante que lo expongamos en este instante ante las cámaras de ‘Lo sé todo’”, dijo el presentador directamente a su audiencia y a su colega para excusarse. (Lea también: Kate del Castillo anuncia una tercera temporada de “La reina del sur”).

Osorio también explicó que se sintió obligado a hacer aquella pregunta porque su profesión se lo exige, y posterior a eso pretendía hacer un “tratamiento”.

“El tema lo pone el programa, de abordarlo de esa manera y pues, obviamente, no es fácil para Elianis y mucho menos para mí, sobre todo porque, honestamente, tenemos una muy buena y maravillosa relación. Si esa relación no existiera, seguro no podríamos hacer un programa donde nos divertimos”, fueron las palabras con las que inició sus disculpas en vivo, ayer jueves.

Elianis Garrido, por su parte, también se pronunció disculpándose con el público porque, dice, entiende que ser figura pública y aparecer en televisión es una gran responsabilidad, alardeando a que “una cosa es contar historias y otra es contar uno su propia historia”. (Le puede interesar: Elianis Garrido revela si terminó o no con Anddy Caicedo).

Del mismo modo, dijo que ella y Ariel mantienen una excelente relación de amigos y que ha sido “un honor” trabajar con él en el programa.

Garrido confesó que revivir la historia de agresión hacia Óscar, que ocurrió en el extinto reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, la hace sentir incómoda “por las cosas que hay detrás” pese a haber superado aquel momento. Sin embargo, dice que su familia aún se siente afectada.

yo quiero mucho mi casa, respeto demasiado mi casa, estoy muy agradecida, no solamente con el canal sino con este formato que me ha dado la oportunidad de crecer y de aprender muchas cosas”, finalizó la actriz.