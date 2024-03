Ariana Grande abre su corazón en su nuevo álbum ‘Eternal sunshine’

Ese era el mensaje que aparece ya en el videoclip de ‘yes, and?’, en el que se burla de los comentarios gratuitos tanto de seguidores acérrimos como de críticos, cuando uno de ellos esboza: “¿A quién le importa si ella es feliz? No quiero felicidad, quiero arte”.

"En algunos de los cortes me muestro realmente vulnerable, otros son como interpretar el papel que la gente espera que haga a veces", afirmó sobre estas nuevas canciones, confirmando una vez más, como en este "single", que bebe de la cultura del "voguing" y de lo que Madonna hizo con ella, que a veces la pista de baile es el mejor catalizador para evacuar penas.

Frente a ‘Positions’ (2020), su anterior álbum, aquí hay más cortes rítmicos y bailables, véase ‘Bye’ o ‘We Can’t Be Friends (Wait For Love)’, siempre desde esa óptica elegante de la que Grande ha hecho marca, con ecos a la música Motown y al r&b noventero (hay incluso un corte titulado ‘The Boy Is Mine’, pero nada que ver con el de Brandy y Monica).