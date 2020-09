La escena dejó atónito al planeta que aún no entiende qué pasó incluso una de sus protagonistas, Ariadna, quien recientemente en una entrevista con la también ex Señorita Colombia, Laura Barjum, reveló que ella aún no se explica cómo pasó todo.

Tiene un presentimiento

El polémico momento sigue causando curiosidad entre los seguidores de los certámenes de belleza. Ariadna se pronunció y aunque afirmó que no se atreve a asegurar, ella sí tiene la sensación que todo estaba montado para que Miss Universo en esa ocasión se robará la atención por el supuesto error de Steve Harvey, presentador. “Yo puedo hablar con lo que yo vi, con lo que yo viví, del resto del resto no sé absolutamente nada. Si en verdad todo fue a propósito, todo pasa por algo y al final me hicieron un favor. Pero al final siempre me va a quedar esa sensación de ‘¿qué pasó?’ porque sí sé que pasaron cosas”, sostuvo la exreina, que considera que el capítulo está cerrado y que por el contrario, se convirtió en la oportunidad de que el mundo supiera más de ella.