La historia de Barreto logró llegar a cada rincón del país, siendo vista por quien dice ser la madre biológica del menor, Reina Isabel, que no sabía dle niño hasta que lo vio en el programa.

“Me fui hasta allá con la niña a buscar a mi hijo. Cuando llegué ya estaba con esa señora, que en un principio me lo negaba, me decía que Jackson no estaba con ella, hasta que tuve que buscar a los de Bienestar para poder verlo. Tuve una fuerte discusión con ella”, contó.

Agregó que “tuvo que regresar a Venezuela porque su hija mayor, Lismary, de 14 años, tiene un grave problema de salud que la tiene hospitalizada en su país. Pero que no se llevó a su hijo con ella y luego no volvió a saber más de él hasta que lo vio en televisión”.

Ahora, la madre pide que le devuelvan a su hijo porque quiero tenerlo con ella, pero la actual tutora del menor se niega a entregárselo. “Ella me dijo que si quería fuese a buscar plata, pero yo le dije que no estaba vendiendo a mi hijo. Es una historia fuerte, estoy esperando salir de esto porque yo quiero rescatar a mi hijo”, relató la madre de Jackson.

Finalmente, admitió que aunque el menor la rechazó en una época y decía que ella no era su mamá, actualmente habla con él por teléfono.

“Yo tengo todos los documentos de él, a esa señora no le he dado ningún documento de mi hijo. Ahora ella quiere agarrarlo para ella, quiere que yo le firme un papel”, puntualizó.

En redes sociales, el talento del niño se ha viralizado, por lo que algunos dicen que por esa razón la mujer ahora sí quiere tener al pequeño a su lado, pues sabe que este podría llegar muy lejor en el programa musical, donde estará en el equipo de Andrés Cepeda.