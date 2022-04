La relación de Anuel AA y Yailin, ‘La más viral’ ha sido una de las más polémicas en los que va del año, pues muchos cibernautas aún no aceptan que Anuel haya cambiado de pareja tan rápidamente luego de 2 años de noviazgo con la reguetonera colombiana Karol G.

“Aquí nadie está para complacer al otro con las letras de las músicas. El que quiera consumirlas que lo haga, el que no, bye”, dijo la cantante dominicana.

Por su parte, Anuel AA no ha entregado declaraciones sobre los miles de comentarios en contra de esta colaboración, pero no todo ha sido malo, algunos de sus seguidores aseguran que les gustó la canción y que hay muchas personas “envidiosas que aún no superan a Karol G”, así mismo están quienes dicen que estuvo mejor la colaboración de Anuel y su expareja con la canción ‘Secreto’, uno de sus primeros sencillos juntos. Lea también: Video: novia de Anuel AA, molesta por nombrar a Karol G

El nuevo y polémico tema del puertorriqueño y la dominicana ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones en Youtube.