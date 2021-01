Como buenos integrantes de esta generación digital, los portorriqueños Anuel AA y Ozuna, encontraron en las redes sociales el espacio propicio para anunciar su lanzamiento en conjunto, se trata del álbum “Los Dioses”, toda una explosión de energía musical.

La noticia fue recibida como una fiesta por parte de los fanáticos de estos artistas, toda vez que se trata de una producción discográfica especial con 12 temas inéditos que prometen participar en todas las celebraciones planeadas a partir de ahora.

Aunque fue un poco a cuenta gotas la presentación de unos temas anticipados, como fue el caso de “Los Dioses” y “Municiones”, que saltaron a la luz en el canal de Youtube de Anuel AA, el álbum fue lanzado en simultáneo con el videoclip del sencillo en promoción, “Antes”.

La poderosa unión entre Anuel AA y Ozuna era esperado con ansias por los seguidores de ambos artistas, quienes previo al lanzamiento de “Los Dioses” ya contaban con una increíble colección de exitosas colaboraciones musicales, en sencillos como “Adicto”, “China”, “Cambio”, “BEBE”, y “La ocasión”, entre otros.

Desde que a principios de año los dos comenzaron a dar señales en sus redes sociales de la inminente salida del álbum, provocaron gran expectativa entre sus seguidores. La explosiva química musical entre ambos exponentes internacionales se hace ahora más evidente con este, su primer álbum en conjunto.

“Este es un álbum que queríamos trabajar desde hace unos años, pero nuestros compromisos individuales no lo habían permitido. Me disfruté mucho el proceso y la experiencia de trabajar este proyecto con Anuel AA, quien como ya saben, más que un colega, considero un hermano. Agradezco también a todo el equipo que colaboró en esta producción, la cual esperamos sea del agrado de todos nuestros todos”, expresó Ozuna.

Por su parte Anuel AA anotó: “Este álbum es importante para nosotros, ya que desde el 2015 habíamos hablado de este proyecto y no habíamos tenido el tiempo de trabajarlo. Tenemos mucha química en el estudio, ya verán el resultado al trabajar este álbum y esperamos que sea del agrado de todo el público”.

Los Dioses es un álbum en el cual se puede apreciar como Anuel AA y Ozuna se hacen cómplices para escalar juntos a otro nivel en su versatilidad musical. Combinando la esencia que los ha llevado a destacarse en corto tiempo entre los artistas más escuchados en el género a nivel global, ambos se aventuran a fusionar sus estilos para crear una propuesta que ofrece un balance perfecto entre los ritmos más populares del momento.

Procurando un producto final que sobrepase las expectativas de su público, los portorriqueños dedicaron largas horas de estudios en Miami trabajando en la composición, producción, y selección de los 12 temas que forman parte del álbum. Los artistas no escatimaron en recursos de primera, contando además con la colaboración de importantes productores y compositores de la música urbana, entre ellos: Dynell, Yazid, Tainy, Hi Music Hi Flow, Carlos Mercader, Ovy on the Drums, Lil Geniuz, DJ Luian, Mambo Kings, Jowny, Foreignteck, Súbelo Neo, Yo Poppy, y Legazzy.

Para sentar la base conceptual de la producción, el álbum da inicio al ritmo del trap en español con el tema “Los Dioses”. Los amantes de este estilo musical también podrán disfrutar de “RD”, y “Perfecto”. Quienes prefieren bailar al son del reggaetón quedarán más que complacidos con temas como “Antes”, “Nunca” y “Dime tú”. Ya saliendo de lo tradicional, Anuel AA y Ozuna experimentan con ritmos diferentes en temas como la balada “Contra el mundo”; y otros tales como el rap norteamericano en “La María”, y la instrumentación de cuerdas y vientos en “Municiones”.