Otros de los temas favoritos que Anuel mencionó de algunos puertorriqueños fueron “Bandolero”, de Don Omar y Tego Calderón; “Wicked Games”, de The Weeknd; “Caserío 2”, de Don Omar con Héctor “El Father”; y “Pa que retocen”, de Calderón.

Referente a “Pa que retocen”, Anuel explicó que es “una canción que hay que ponerla en cualquier esquina”.

Igualmente, dijo que “Soldado y profeta” -propia- y “Torturao y to jodío” de Ñengo Flow han marcado su vida en diversos momentos.

Por ejemplo, “Soldado y profeta” la grabó cuando estaba relacionado con el bajo mundo.

“En el proceso me perdí un poco, pero me reencontré en el 2016. Ahora me siento una persona más inteligente, conozco más el negocio y mi carrera está a otro nivel”, afirmó.

Y sobre “Torturao y to jodío”, sostuvo que es una canción que le “trepa la adrenalina”.

Para aquel tiempo, cuando tenía 14 o 15 años, “Vamos pa la calle”, del entonces reguetonero puertorriqueño Héctor “El Father”, fue una de las canciones que marcaron su vida, pues la misma relata la vida callejera, la cual admitió que es la cultura que vive.

Además de dar a conocer sus gustos musicales, Anuel repasó sus mejores y peores momentos de su vida, entre ellos cuando estuvo preso en 2016, tiempo en que que compuso “Na’ Nuevo”, incluido en su primer disco, “Real Hasta La Muerte” (2018).

Incluso, este tema fue el que Anuel decidió arrancar sus conciertos tras su salida de la prisión.

“Preso fue que mi carrera se desarrolló. En mis peores momentos suelo brillar”, reflexionó.