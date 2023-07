Anuel AA catalogó de ‘pedófilo’ a Tekashi69 por foto con su hija

Tekashi69 es conocido por sus polémicas canciones y estilo de vida. Incluso, el joven rapero estuvo en la cárcel durante varios meses y salió en libertad bajo fianza. En las últimas horas, este cantante de origen mexicano, le ha mandado un fuerte mensaje al artista puertorriqueño Anuel AA, luego de que este subiera a redes sociales una foto de la hija de su exesposa Yailin la más viral. La imagen tiene el nacimiento de la pequeña Cattleya.

El post de Anuel AA generó indignación a muchos y entre ellos se encontraba Tekashi69, quien desató una fuerte controversia sobre todo lo ocurrido en la música y la vida personal de Emmanuel, como se llama realmente el puertorriqueño de trap y expareja de la cantante colombiana Karol G. Según algunos medios locales, todo comenzó después de que Anuel compartiera la mencionada fotografía sin el consentimiento de Yailin y provocó repudió de varios artistas. Lea aquí: ¿En qué andan Nicky Jam y Maluma? El “celular” lo dice todo

“Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses”, le escribió Tekashi69 a Anuel AA. Además de eso, hay más, pues el mensaje del cantante de origen mexicano no se terminó ahí, pues él mismo acusó a Anuel AA de ser un padre ausente, quien no ayudó en nada a Yailin en los últimos tres meses.