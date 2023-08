Antonia Jones celebró una fiesta sola ¡no necesitó a nadie más!

“Pedazos es una canción sobre mí y sobre cómo veo el mundo. Expreso cómo es tener 22 años y no entender muy bien la vida; es sobre chocarse con el mundo, pero a la vez estar tranquila. Es sobre crecer y madurar, pero reconocer que siempre existe una línea interior que no nos permite cambiar del todo”, dice Antonia Jones, quien agrega que en cada cambio y etapa de la vida ha optado por seleccionar y organizar los pedazos para seguir adelante.

De esto se trata ‘Pedazos’, el cuarto sencillo que lanza como abrebocas de la producción musical que prepara. Aunque sus canciones anteriores hablan sobre sus vivencias, esta es, tal vez, la más personal porque no se inspira en desamores o decepciones, sino en la experiencia de crecer y vivir.

Antonia Jones está lista para la celebración. Un fondo brillante lleno de globos hace juego con su vestido de lentejuelas y con la mesa que está frente a ella, en la que reposan velas, flores, dulces y un pastel de cumpleaños. Está sola, pero absolutamente feliz y esta situación, que para muchos podría ser el peor momento de su vida, no lo es para ella porque, en realidad, no necesita a nadie, es un festejo para sí misma.

Estos pedazos no necesariamente están ligados al desamor, a la tristeza o a personas que ya no están con ella; sino a lugares, gustos o proyectos que orgánicamente van mutando acorde a las expectativas de vida. (Lea aquí: Los estrenos de Gustavo Cerati en el día de su cumpleaños)

Antonia Jones, quien creció rodeada del mundo del entretenimiento, a los 19 años tomó la decisión de dejar la casa de sus padres para hacer realidad su sueño de ser cantante y ahora, a los 22, regresa a Medellín para continuar este camino profesional y esto queda plasmado en el lyric video de Pedazos.

En esta pieza audiovisual, el director Tom Betancur apuesta por el plano secuencia para poner en escena la fiesta en la que Antonia Jones celebra sus 22 años. Aunque la artista nunca ha festejado un cumpleaños sola, sí recuerda que cuando se fue a vivir como independiente sintió que no tenía a alguien especial con quien disfrutar fechas especiales.

Con el pasar de los años, sostiene, aprendió a estar en soledad. “Sola es como mejor me siento. Me he dado cuenta de que uno de los secretos de la vida es que cuando uno aprende a estar solo, se pasa mejor, y eso fue lo que quisimos reflejar en este video tan personal que tiene como locación la casa de mis padres y refleja los cambios de este momento de mi vida”.

Es así como la cantautora vive una nueva etapa personal y profesional en Colombia, donde asiste a campamentos de composición, grabación y producción junto a Julián Tobón, productor de su álbum, y otras personalidades de la industria.

“Estoy muy contenta con el trabajo y por acercarme al público en Colombia, explorando mis raíces latinas para hacer música y preparando un disco que rinde homenaje a la historia de las cantautoras que han marcado mi camino”, concluye.

La artista, que a los 14 años tuvo claro que quería ser cantante, continúa fortaleciendo el lanzamiento de un trabajo musical que fusiona los sonidos orgánicos y acústicos con la producción moderna en innovadora de la mano de 1S (ONE S), empresa musical creada por Juanes y su equipo de management liderado por Rafael Restrepo, que tiene como objetivo apoyar a talentos emergentes y brindarles acompañamiento en el proceso de desarrollo y crecimiento como artistas.