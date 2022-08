Anitta regresa convertida en una gata

La superestrella del pop mundial Anitta se está preparando para un mes de agosto emocionante, a medida que se prepara para lanzar su álbum Versions of Me Deluxe, un trabajo que viene a través de Warner Records. La bomba carioca lanzará un nuevo video musical cada semana antes del álbum, y es por esto que ha iniciado con el estreno de “Gata”, una llamativa pieza visual que ha sido dirigida por Giovanni Bianco.

El álbum deluxe llega en un momento emocionante para Anitta, ya que acaba de cosechar su primera nominación a los MTV VMA (Mejor canción latina, “Envolver”), una nominación histórica ya que es la primera brasileña nominada por un proyecto en solitario en la historia de los VMA. De la misma forma, se ha anunciado que Anitta cantará en los VMA el próximo 28 de agosto. Además, recientemente obtuvo un récord mundial Guinness como primera artista latina en solitario en alcanzar el número 1 en Spotify global.

Cabe recordar, que en abril pasado la artista brasileña lanzó Versions of Me, que recibió elogios de la crítica y de medios como Rolling Stone, Billboard, The New York Times y NME, entre otros. El álbum de 15 canciones se lanzó en español, inglés y portugués y tiene el récord de la mayor semana de reproducción para un artista brasileño en Spotify, con más de 40 millones de reproducciones.

Tras el lanzamiento del álbum, Anitta actuó en Coachella, donde, como proclamó Variety, y asombró al público con un set de 45 minutos que presentaba una alucinante mezcla de géneros, resaltando la música brasileña y latina que la elevó al estrellato.