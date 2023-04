Anitta en sus vacaciones soñadas, ¿dónde está?

Recientemente el mundo del entretenimiento tuvo la oportunidad de celebrar el cumpleaños número 30 de la estrella carioca Anitta. Ahora, cuando aún se encuentra disfrutando de esta nueva etapa, la artista se toma unas merecidas vacaciones para completar las celebraciones.

Es de aclarar que la estrella brasileña botó la casa por la ventana con doble fiesta a las que asistieron invitados de lujo y sus amigos más cercanos, por lo que ahora la cantante decidió darse un espacio para disfrutar de otra forma, viajó a uno de los lugares más recónditos, fríos y bellos del mundo, Islandia, un país insular nórdico que se caracteriza por sus vastos paisajes glaciares, espectaculares volcanes y aguas termales y que han sido escenario natural de famosas series y películas como The Game of Thrones, Star Wars, Agente 007, Viaje al Centro de la Tierra, entre otras. Es un país con una población no mayor a los 400 mil habitantes que Anitta siempre soñó visitar para vivir experiencias extremas.