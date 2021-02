Anitta confiesa que está desesperada. Hace casi un año terminó su álbum ‘Girl from Rio’ y no lo ha podido publicar, apenas ha presentado dos canciones: ‘Tócame’ a mediados del año pasado, y hace algunos días ‘Loco’.

Entre locuras y otras aventuras

-¿Cómo llegó a sus manos la canción ‘Loco’?

Estaba en el estudio y hablaba con ellos y los reté a que hicieran una canción que tuviera mi energía, que cuando la gente la escuchara identificara de inmediato que es un tema de Anitta, que traduzcan en canción lo que siento y lo que se siente cuando llego a un lugar. No quería que se preocuparan si la canción no sonaba con los sonidos de moda, quería que pasaran rico en el estudio, que se divirtieran haciéndola, viendo lo que pasaba, sin preocupaciones al pensar si la canción le gustará o no.

- El video también ha generado un gran impacto...

Tuvo un proceso de creación similar, porque yo estaba de vacaciones el año pasado en Aspen (Colorado), antes de todo esto de la pandemia, y allí bajábamos la montaña escuchando las canciones que había grabado para mi disco, y ahí sonó ‘Loco’ y se me ocurrió que ese lugar era el ideal para hacer el video de la canción. Llamé a mi equipo de trabajo para grabar el video mañana, se quedaron callados, y les dije bueno, pasado mañana, y ahí si me contestaron: “tampoco es posible”. Reuní a mis amigos con quien estaba de vacaciones y les dije que haríamos una locura, que grabaríamos un video, y como ellos conocen bien mis locuras, me siguieron, así que grabamos todo lo que estábamos haciendo y de ahí salió el video de ‘Loco’, algo bien loco. La idea del video es una sola, que la gente quiera salir de vacaciones con Anitta.

- Un video grabado en un centro para esquiar, ¿En diminutos bikinis?

Es parte de la locura, hacer lo que te nace hacer, no lo que esperan que hagan y realmente el video es el reflejo de lo bien y loco que la estábamos pasando en esas vacaciones. Por eso mi urgencia de hacer el video allí, en esos días.

-¿Bikini en tan bajas temperaturas?

Para contrarrestarlo estaba el alcohol (risas), para poder calentarme, si no era con un buen abrigo, tenía que hacerlo de adentro hacia afuera, y dio buenos resultados. No sé cómo podía seguir esquiando así (risas).

-Una canción ‘Loca’ en tiempos de intensa locura...

Yo creo que luego de un 2020 extraño, empezamos este año con un sentimiento de esperanza. Tenemos la vacuna, estamos empezando a volver a una ‘normalidad’, las rutinas, y creo que la idea de lanzar ahora una canción como ‘Loco’, es ir en búsqueda de esa libertad que estuvo bastante limitada durante los últimos tiempos, por todo lo que ha sido la pandemia, pero que queremos tener devuelta.

-De lo que vivía antes de la pandemia, en una carrera en pleno ascenso, ¿a qué no quisiera volver?

No volvería a trabajar tanto como lo venía haciendo justo antes de la pandemia, cuando solo pensaba en trabajar y trabajar, no paraba para nada, no disfrutaba de mi tiempo personal o con mis amigos. Llega la pandemia y sólo me quedó aprenderabligatoriamentea descansar, disfrutar de mi tiempo a solas, valorar el tiempo con mi familia, mis amigos. Fui consciente que el exceso era tal que me estaba poniendo en peligro, no sólo en temas de relaciones personales, también en mi propia salud. Ahora, trabajo, descanso, trabajo, disfruté, tiempo para cada cosa importante en la vida.

-’Loco’ hace parte de un disco muy esperado...

Yo no aguanto más, lo quiero sacar ya. ‘Loco’ y ‘Tócame’ son canciones que son parte de álbum ‘Girl From Rio’, con el cual teníamos todo un plan para lanzarlo pero arrancó la pandemia y el plan se dañó completamente. Lo cambiamos todo, porque tenemos canciones muy fuertes, muy buenas, pero que no sentimos que venían bien en tiempos de pandemia, no las queríamos desperdiciar, y por eso, decidimos esperar, pero estoy muy ansiosa de darlo a conocer completo. Vengo escuchando mi álbum todo el tiempo y creo que llegará el momento en que ya estaré harta de escuchar todas las canciones (risas).

-¿Cómo es su trabajo a la hora de crear nueva música?

Yo soy muy práctica cuando voy al estudio, no me pongo por años pensando y pensando, yo llego y en tres semanas acabamos todo para un álbum porque sé exactamente lo que quiero hacer. En estos tiempos de pandemia he estado en los estudios no más de cuatro o cinco veces. Entro, hago lo que necesito y me voy, por lo que esta pandemia la he pasado más relajada, en un momento bien tranquilo.

-¿Qué viene para Anitta en este 2021?

Yo espero que un poco más de vida personal, es lo que más quiero. Poder disfrutar un poco más de mí misma, lo cual va pasar seguro porque está en mis manos.

-Muchos son los artistas brasileros que se han empezado a dar a conocer en distintas partes del mundo gracias al camino que Anitta ha abierto con su música...

Me siento muy feliz que pase eso. Esa siempre ha sido mi intensión desde que empezamos con la música, que la gente se interesara mucho más por Brasil, su música y su cultura, que se interesaran más por los artistas brasileros que tienen mucho por mostrar.

Siempre hemos sentido que se ve la música brasilera como algo aparte, distante de toda la cultura de América Latina. Somos latinos, pero por cuenta del idioma, generan una barrera como si fueran dos mundos diferentes, por lo que soy feliz al sentir que la gente me llega a escuchar y se interesan de conocer más de los artistas de mi país.

-¿Le hace mucha falta el escenario?

Al inicio de la pandemia no lo extrañaba porque en Brasil los artistas tocábamos mucho, varias veces en la semana, sin darte tiempo de extrañarlo, pero ahora, que se cumplirá un año sin conciertos, se empieza a sentir la necesidad de volver a ellos.

-¿Continúa con su propia exploración artística a través de las raíces de la música brasilera?

En mi álbum nuevo se verá mucha mezcla de la música del Brasil con lo que pasa globalmente, por lo que van a poder encontrarse con ritmos y sonidos que quizás nunca antes han escuchado, porque esa es la idea, que se interesen por ello, aunque justo ‘Loco’ no tiene nada de Brasil, porque es un equilibrio.