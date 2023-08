Anitta celebra las experiencias de la favela con “Funk Generation”

“En este proyecto me sumerjo en el funk carioca. El ritmo que me crió y que forma parte de la cultura donde nací. En los videos, hay mucho de lo que he vivido en las favelas. Aparte de productores internacionales, me empeñé en traer brasileños a este increíble equipo. Su contribución fue esencial. Los vídeos funcionan individualmente, pero también son una trilogía”, manifiesta Anitta. (Lea aquí: Antes del esperado Tour, RBD tiene otra sorpresa)

“Casi Casi”

“El funk carioca está lleno de matices, subgéneros y todo lo demás. Por eso, uno de mis objetivos con este bundle era abrazar esta complejidad, estos sonidos diversos... Aquí hay melodía, batidão, rave y otros sonidos que me encantan de este universo”, dice la brasileña.

Los BPM suben en “Casi Casi”, continuación directa del primer single. La letra, sensual y divertida, mezcla versos en español, portugués e inglés, mientras revela a una Anitta clásica, es decir, fuerte y sin complejos.

La producción musical corrió a cargo de un sólido equipo brasileño, además de DJ Gabriel do Borel y Márcio Arantes, los músicos del Brabo Music Team, responsables del éxito de MC Zaac “Desce Pro Play” con Anitta, así como de varios éxitos de Pablo Vittar, también contribuyeron a los arreglos.

En el videoclip, rodado en la comunidad de Cascatinha, Anitta interpreta a la recepcionista de un motel ficticio de la favela, cuyos clientes tienen las más diversas configuraciones de relaciones, género y sexualidad. Además, seguimos la evolución del romance de la artista con el pretendiente que conocimos en el clip anterior. Escenas de una fiesta con barbacoa, piscina y mucha coreografía, también componen la narración.

El clip fue dirigido creativamente por la propia cantante, junto a Marcelo Jarosz, que ha trabajado con Marina Sena, Duda Beat, Jão y otros. La producción corrió a cargo de Ginga Pictures, que ha colaborado con Anitta en videoclips como “Boys Don’t Cry”, “Dançarina Remix” y “El que espera”.

El paquete se cierra con “Used To Be”, tema que sale al público el próximo 24 de agosto, y empieza un nuevo countdown para el que sería su próximo trabajo discográfico.