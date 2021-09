“Eso es un terremoto. Poderoso Dios. En medio de mi cosa fue tomarlo de la mejor manera, no pensé que fuese tan grave, pero me mandaron videos de gente aterrorizada. En las calles se sintió peor de como se sintió acá (...) Espero de todo corazón que todo el mundo este bien. Nunca había vivido un terremoto”, relató la joven, mientras se encontraba en el cuarto de un hotel.

Por otro lado, Luisa Fernanda también entregó un parte de tranquilidad sobre ella y su pareja, Pipe Bueno, quienes se encuentran en México por motivos laborales.

“Para los que no saben aquí en México hubo un sismo. O sea, yo sentí eso... No, no, no... ¡durísimo! Pero bueno, gracias a Dios estamos bien...hasta ahora leyendo noticias no pasó nada grave, les cuento que nunca en mi vida había sentido un temblor de esta magnitud, para mí esto es muy fuerte, casi me da algo ahí”, comentó la influencer.

(Lea aquí: México: se inician labores de limpieza en Acapulco tras sismo)

Finalmente, Ana Lucía, famosa por su papel de “Libia” en Pasión de Gavilanes, fue la que más afectada se vivió, pues reside en el piso 23 de un edificio.

“Oigan acabó de temblar acá en México y me puse muy nerviosa. No me había tocado, vivo en un piso 23”, mencionó entre lágrimas.