Angus Cloud no tenía intención de acabar con su vida, según su mamá

“Amigos, quiero que todos sepan que aprecio su amor por mi familia en este momento. También quiero que sepan que aunque mi hijo estaba muy afligido por la prematura muerte de su padre a causa del mesotelioma, su último día fue feliz. Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos en la casa con la intención de quedarse un rato en el hogar que amaba. Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad, y también ayudar a mantener a su madre emocional y financieramente”.

“Él no tenía la intención de acabar con su vida. Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches le dijimos cuánto nos queríamos y me dijo que me vería en la mañana. No sé qué habrá puesto en su cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó”, continuó el mensaje de Lisa Cloud. Lea aquí: Bichota Season: más detalles del nuevo álbum de Karol G

La mujer finalizó el escrito, refiriéndose a una posible sobredosis: “Podemos descubrir que tuvo una sobredosis accidental y trágicamente, pero está muy claro que no tenía la intención de irse de este mundo. Sus luchas fueron reales. Dio y recibió tanto amor y apoyo de su tribu. Su trabajo en Euphoria se convirtió en un pararrayos para su generación y abrió una conversación sobre la compasión, la lealtad, la aceptación y el amor”, dijo.