Angelina Jolie reveló el listado de abusos que vivió junto a Brad Pitt

Aunque las acusaciones son serias, es importante destacar que el actor no fue detenido y Angelina Jolie no presentó cargos relacionados con la agresión durante la investigación del FBI. Además, el propio ganador del Oscar ha negado las acusaciones. Un representante de Pitt subrayó en octubre de 2022 que “Brad ha asumido la responsabilidad por lo que hizo, pero no lo hará por lo que no hizo”. Lea aquí: Angelina Jolie dice que Brat Pitt intentó asfixiar a su hijo y la golpeó