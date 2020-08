Luego de la separación amorosa entre los actores hollywoodenses, Angelina Jolie y Brad Pitt, continúa una batalla legal por la custodia de sus 6 hijos, pues ahora la actriz de 45 años amenazó con llevarse a los menores a Londres y abandonar Los Ángeles, donde vive.

Por su parte, Brad Pitt, de 56 años, argumentó que su expareja y de quien está separado desde el 2016, está llevando la situación demasiado lejos, y dijo que la única opción es luchar por ellos ferozmente. (Le puede interesar: Brad Pitt y Jennifer Aniston, juntos otra vez después de 19 años).

Pero eso no fue todo, el equipo legal de Pitt acusó a Jolie de retrasar el proceso de divorcio para no ceder a la custodia compartida, luego de que la actriz intentara destituir al juez John W. Ouderkirk.

Angelina, en su defensa, dijo que el magistrado Ouderkirk tiene vínculos con una de las abogadas de su esposo, por lo que solicitó su recusación el pasado 10 de agosto. (Lea también: Angelina Jolie pide a ONU ayudar a víctimas de violaciones y juzgar culpables).

“Las persona más afectadas por la maniobra abiertamente estratégica de Jolie son sus hijos”, dijo uno de los representantes de Pitt, quien este año fue ganador del Oscar por su actuación en Once Upon a Time in hollywood.

El juicio para la custodia de los menores será en octubre. Sin embargo, tanto Pitt como Jolie tienen una orden de custodia temporal vigente mientras se negocian los últimos acuerdos, el cual le favorece a Angelina mientras dure.

Cabe recordad que Jolie le pidió el divorcio a su ex esposo, Brad Pitt, según ella por “diferencias irreconciliables” y además por acusaciones de maltrato físico a uno de sus hijos en un vuelo privado.

Los hijos de la pareja son: Maddox (de 18 años), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) y los gemelos Knox y Vivienne, de 10.