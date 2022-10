Angélica Blanco es Cartagena en el Reinado del Turismo: “Voy a todo o nada”

Desde aquel 12 de noviembre de 2021 cuando Angélica Blanco Balseiro fue coronada como la nueva Reina de Independencia de Cartagena, la vida para ella cambió, pues desde el momento en que escuchó su nombre estaba segura de que tendría que cumplir compromisos y asumir retos aún más grandes. (Vuelve el Reinado Nacional del Turismo)

Ahora, luego de varios meses, ese momento llegó. La soberana de los cartageneros será la encargada de representar a su ciudad en el Reinado Nacional del Turismo 2022, que se llevará a cabo del 12 al 17 de octubre en la ciudad de Girardot.

La joven de 23 años, residente de Nelson Mandela, habló con El Universal sobre este nuevo compromiso que tiene con la ciudadanía de traerse nuevamente la corona del turismo, pues recordemos que la actual soberana es la cartagenera Estefany Meza Olascuaga, Reina de Independencia 2021.

“Es un reto personal que lo asumiré para mi crecimiento, voy con toda la actitud. Dios mediante espero que me vaya bien, la intención es disfrutar del proceso, aprender de él y esperar a ver qué pasa más adelante”, explicó.

Sobre su preparación, Angélica confesó que no ha tenido una preparación ardua, pero si ha sido muy disciplinada con el estudio sobre el turismo del país, la comida, y aunque no hace ejercicio, cree que le ayuda mucho el hecho de ser bailarina, pues le permite estar en forma, ser más segura y más confiada en el escenario. ([Video] La divertida reacción de la nueva Reina Nacional del Turismo)

“Para ser sincera no he tenido una preparación bien estructurada del todo. De hecho inicialmente aunque tuve las ganas de ir a este certamen a representar a Cartagena, no sentí el apoyo de la ciudad. En ese momento no pasó, entonces esos factores me hacían retroceder. Pero al pasar del tiempo, fuimos hablando y tomé la decisión de ir”, comentó.