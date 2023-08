Andy Rivera está en su casa: publicó fuerte mensaje tras salir del hospital

Andy Rivera

Y añadió: “Siempre me ha gustado darle una explicación a todo a través de la razón y no poder comprender muy bien lo que me pasa ha sido algo que me frustra, pero siempre Dios, mi familia y ustedes han estado ahí para darle a todo una explicación que va más allá de cualquier entendimiento. Cada día que paso agradezco el reto que enfrento, porque lo que he aprendido es maravilloso e invaluable, se han ido algunos, otros han demostrado estar ahí más que nunca, también muchos hábitos negativos se han reemplazado por unos mucho mejores”. Lea: James Plaza, el sexy guardaespaldas de Beyoncé que es tendencia

El joven de 28 años manifestó que está comenzando a entender que su vida va más allá de ser músico. “He ido entendiendo que no soy mi profesión, no solo soy artista y ya, hoy entiendo que si mañana se acabara mi voz, todavía tengo mi alma, mi ser y corazón, para ser un gran ser humano que es lo realmente importante y lo que más aspiro ser”.