Andy Montañez, listo para ponernos a gozar

Escuchar en vivo a Andy Montañez interpretando: “Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión, día tras día”, fácilmente se puede confundir con la canción original y es que tras más de 50 años de carrera musical, el puertorriqueño mantiene intacta su potente voz y no solo eso, sino la sabrosura y alegría de la que seguramente se contagiarán miles de cartageneros que se darán cita hoy en el Lanzamiento de las Fiestas de la Independencia 2019. La cita será a las siete de la noche, en la Plaza de La Aduana.

“Gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias a la ciudad por el gran cariño que siempre me ha brindado”, fueron las primeras palabras del maestro de la salsa, que llegó ayer a Cartagena y se presentará junto con Juan Carlos Coronel, Dj Dever y otros destacados artistas de la ciudad.

Con toda tu trayectoria, ¿cuál es la canción más especial para ti?

-Llevo apenas como dos años cantando más sesenta y pico -ríe-. La que más me gusta, no sé si te acuerdas, es una que dice: ‘Están cayendo/hojas blancas en mi cabellera/ por los años que han ido pasando/la experiencia sigue madurando’. Es una de las más me gusta cantar.

Menciónanos un lugar en el que siempre te hayas querido presentar...

-No sé, he recorrido bastantes partes en todo este tiempo. ¡Ah, Brasil! Me gustaría ir a Brasil y a Argentina, que son de los pocos países que no he visitado.

¿Cómo se dio todo para que estuvieras en Cartagena?

-Mira... Gracias a la Alcaldía, los patrocinadores, nuestro representante, que es el encargado de que se den estos encuentros. Gracias a ellos por darme la oportunidad de estar nuevamente en Cartagena.

¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes con El Gran Combo?

-El mejor recuerdo de estar con ellos es poder estar hoy con ustedes porque, si no hubiese sido por El Gran Combo, yo no hubiese tenido la trayectoria que he tenido por tantos años.