Andrés Julio, el cartagenero que dedica una serenata

Andrés Julio

En uno de esos trabajos, y por una recomendación, fue contratado para amenizar una pedida de mano, pero al llegar al lugar, la sorpresa fue compartida, la mujer que estaba allí había sido su novia y aunque para ambos resultó un momento incómodo, el profesionalismo de Andrés no dio margen a suspicacias y la chica en cuestión pareció no sentirse aludida. Al día siguiente, sin ser un reclamo, sólo atinaron mediante un mensaje a despedirse para siempre y esa serenata se volvió canción.

Un futuro promisorio

La vida se ha encargado de presentarle a este cantautor diferentes escenarios, ha trabajado con artistas, agrupaciones, eventos públicos y privados, restaurantes, bares, un fogueo que a su manera de ver era necesario para encontrarse a sí mismo, al tiempo que maduraba musicalmente.

Al nacer en Cartagena, Andrés Julio reconoce que la influencia cultural es muy grande, los sonidos llegan de la Sabana, de la misma manera el Río Magdalena tiene su aporte con cumbias y más adelante aparece el vallenato, que se funde con lo que llega del Caribe y Las Antillas.

Con esto creció y desde pequeño pudo hacer la gran diferencia, tanto, que dos años antes de partir ya tenía claro qué era lo que le gustaba, y guiado en ese momento por el tropipop que, en medio de connotados exponentes se mostraba como el paso a seguir, no dudó en decantarse por la música.

La universidad fue entonces el espacio propicio para adentrarse en ese universo que estaba ante él. “Allá no sólo conocí los géneros que aporta Estados Unidos, Brasil o Argentina, por nombrar algunos países, sino que pude disfrutar toda la música del país y ampliar el espectro. Al llegar estaba el auge de la champeta, y aunque no se me había ocurrido cantar ese género, me atreví, a eso le siguió salsa y merengue, reggaetón y hasta vallenato”, manifiesta emocionado.

Esta combinación de géneros le dio la oportunidad de trabajar inicialmente, sin embargo, ya se han consolidado y es lo que ha decidido presentar en su música. No pretende abarcar todo, podría desviar la atención, pero si quiere destacar el hilo conductor de su próximo álbum, que además de urbano, tiene mucho del Caribe y de Colombia en general.