Andrés Cepeda ya tiene listo su concierto en Cartagena

Andrés Cepeda

Una charla con el artista

Siempre dispuesto a comunicar esas novedades que caracterizan su vida artística, Cepeda regresa triunfante de los teatros internacionales, con experiencias que marcarán el futuro y precisamente de eso que espera realizar, hace partícipes a sus seguidores.

Un año lleno de proyectos, ¿Cómo fue la “Ruta Púrpura?

Una gira que me disfruté muchísimo. La estuve planeando hace por lo menos cuatro años, obviamente por pandemia se suspendió, pero dio tiempo para organizarla muy bien y cumplir sueños. Queríamos visitar varias ciudades de Norteamérica, pero sobre todo, cantar en lugares importantes y especiales, templos culturales, con historia, para lo cual el proyecto se sometió a diferentes comités de curadurías y esperar la respuesta; la sorpresa fue la aceptación en todos, se cumplió y ya estamos planeando el regreso, porque ese concepto me gustó mucho y quiero seguirlo, es una puesta en escena muy cercana, en donde canto lo que quiero y hago cómplice al público. Además se tuvo lleno total en casi todas las ciudades.

¿Qué experiencia te quedó de este nuevo paso?

Entendí, en el mejor de los sentidos, que tengo que hacer lo que me da la gana, sin pensar mucho, sin preguntar mucho, más bien tratando de invitar a la audiencia a que se sume a eso que me gusta hacer. Esta gira al principio me daba miedo porque no incluye todos los éxitos, a cambio canto esa música que hace parte de mi historia personal, de mi gusto más íntimo, y la respuesta fue positiva, aprendí que puedo llevar a la gente hacia el interior de mis emociones.

¿Se repetirá ese formato?

Si. El otro año “La Ruta Púrpura” volverá a Norteamérica y se planea presentarla en algunos teatros de Colombia, también llegará a diez ciudades europeas. Vamos a profundizar con la idea porque me gustó mucho el formato, lo mismo que a empresarios y ante todo, al público.

¿Cómo fue interactuar en jornadas académicas en Berklee College of Music?

Esa es una de las cosas más bonitas que pude hacer dentro de una gira, no es usual. Tras el último concierto, que fue en Boston, se nos permitió hacer un trabajo con los estudiantes de Berklee College of Music y tuve el privilegio de alternar con esos alumnos tan talentosos haciendo un taller para montar canciones de mi repertorio y otras que han sido muy influyentes en mi carrera de otros géneros. El final del trabajo consistió en montar esos arreglos bajo mi dirección y presentarlo como un concierto en el que canté con la banda de los estudiantes de la escuela. Aprendimos mucho, fue un privilegio.

También estuviste en el show de “Encanto”, ¿Cómo llegaste ahí?

En medio de la gira llamaron los productores del espectáculo de Disney para indicarnos que Sebastián Yatra no podía cumplir con las fechas, y necesitaban a un cantante para el número de “Dos orugüitas”, me invitaron y me preparé para esa producción alucinante en la que se ve parte de la película en un montaje con más de 80 bailarines, orquesta de cien músicos y artistas como Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Carlos Vives. Esos conciertos serán trasmitidos por Disney +.

¿Qué trae el show de Cartagena?

Tendré la oportunidad de estar en el escenario con dos amigos que quiero y respeto muchísimo. A Alberto Plaza lo conozco hace muchos años, hemos girado en Latinoamérica y Europa, con Axel mi amistad es más reciente, pero grande, hicimos música juntos y estamos próximos a lanzar una canción, entonces hay complicidad, respeto y admiración mutua que harán del concierto algo muy especial a nivel personal y mejor aun, para el público.

¿Qué traerá el 2023?

Hay algunos planes. La gira de “Ruta Púrpura” en Europa, “Me importas Tour” va para el resto de Latinoamérica, vienen dos álbumes, uno que ya ha tenido sencillos de adelantos en el primer semestre, el otro de canciones inéditas tiene un nombre muy especial, se llama “7 de julio”, el día de mi cumpleaños. Existe la posibilidad de hacer televisión, la segunda parte del libro y otras cosas, gracias a Dios hay música para compartir.