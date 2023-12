Andrea Valdiri y Felipe Saruma: un amor que se marchitó

En los últimos años el nombre de Andrea Valdiri se ha convertido en parte importante de la farándula nacional. Esto se debe a que la influencer barranquillera ha acaparado la atención de los medios de comunicación por su historia de vida y los escándalos de los que no ha estado exenta. De hecho, cada una de las relaciones de pareja que se le conocen por haberlas hecho públicas, estuvieron en el ojo del huracán por distintas polémicas que, ella misma o desmintió o confirmó, porque si algo tiene la Valdiri es que se pronuncia cuando sabe que de ella se está hablando. En el año 2015, Andrea Valdiri fue la ganadora del certamen de belleza ‘Señora Colombia’, representando al departamento del Atlántico. A partir de allí su rostro empezó a ser conocido, pero hay que tener en cuenta que desde el año 2014, la barranquillera tenía una fuerte presencia en redes sociales, lugar en el que se posicionó por sus sugestivas coreografías y sus bailes exóticos.

Un huracán llamado Lowe León

En agosto de 2020, Valdiri le contó al mundo que estaba enamorada y confirmó su relación con Lowe León, un cantante de merengue y salsa que conquistó el corazón de la barranquillera. La pareja llamó rápidamente la atención de la farándula nacional por los ostentosos regalos que se daban el uno al otro y los detalles excéntricos que no escatimaron, como la vez en la que el barranquillero formalizó la relación a bordo de un helicóptero y con decenas de rosas adornando el ¿quieres ser mi novia? Lea aquí: Las frases más polémicas del video de Lowe León contra Andrea Valdiri “¿Quién ha soñado con esto? ¡Los caballeros aún existen! Me tocó uno a mí que me robó el corazón”, escribió la influencer en aquel momento en su cuenta de Instagram.

Andrea Valdiri y Lowe León tuvieron una relación fugaz. //Foto: tomada de internet.

Sin embargo el amor se esfumó con rapidez y tan pronto anunciaron que Andrea estaba en embarazo, dieron la noticia de la separación. Una relación que públicamente duró tres meses fue suficiente para el lío legal en el que se involucraron luego de que creciera la incertidumbre sobre la paternidad de la bebé que venía en camino. “Cuando los hijos llegan al mundo son una bendición, no para truncarle los sueños a nadie. Él y yo sabemos que al final no tenemos una buena comunicación... Cuando estuve cinco días en la clínica por una discusión que tuvimos, no fue capaz de llamar o escribir y preguntar si estaba bien, si aborté nada. Habían pasado cinco días y pues pensé, esto como que se terminó”, dijo la barranquillera a finales del 2020, año en el que el amor se acabó.

MK VIÉNDOLO BIEN UNO ENAMORAO' SI VALE MONDÁ JAJAJAJA pic.twitter.com/XwNjneJ7of — A J Á Y Q U É ? 🌴 (@ajayqueOficial) September 19, 2023

Indirectas iban y venían en redes sociales así que Lowe salió a dar la cara a través de un video y aseguró que “No voy a permitir que haga más ataques en mi contra”. Lea aquí: Ahora es Andrea Valdiri quien demanda a Lowe León, te contamos por qué Mientras tanto, Andrea en medio del despecho y con un embarazo por delante, conoció al santandereano que se convirtió en el amor de su vida por aquel entonces.

Felipe Saruma: el amor volvió a tocar su puerta

Cuando Andrea Valdiri conoció a Saruma, aún estaba de novia con Lowe León. Ella lo narró así en una entrevista con la revista VEA: “Yo estaba con mi ex y Saruma me escribió si podía hacer un video conmigo. Yo le dije: ‘Perfecto, estoy en Cartagena en el apartamento de mi novio, que está recién operado’. Él me respondió: ‘Listo, voy y grabamos allá para que no haya problemas’. A los tres meses, el joven de 22 años se mudó a Barranquilla y le ofreció a la bailarina sus servicios de producción de video. Lo que comenzó siendo una amistad, rápidamente emigró a un romance y Valdiri, embarazada, volvió a sentir la emoción del amor al lado de “Saru”, como solía llamarlo en redes sociales. “Fíjate que cuando empecé yo no lo quería aceptar porque le decía: -No, tú tienes 22 años, comos se te ocurre, yo tengo 29... eres muy joven, hay bastantes chicas, están en la vida loca, yo estoy en otra, yo soy más mamá , soy más reservada, ya no me gusta salir-... yo siempre le decía: -somos amigos-”, recordó la barranquillera en una entrevista.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma se convirtieron en una de las parejas más comentadas en la farándula. //Foto: tomada de internet.

A los meses, Andrea Valdiri ya estaba completamente segura de que Felipe, a quien ella le llevaba siete años de diferencia, era el hombre con el que quería pasar el resto de su vida. “Yo dije: ‘Sí. Esto es’. No lo dudé, porque no muchos hombres están contigo en un momento duro, mirarte embarazada, eso tiene sus chicharrones”, dijo.

Adhara se convirtió en la adoración de la pareja de influenciadores. //Foto: tomada de internet.

En junio del 2021 nació la adorada Adhara, una hermosa bebé que Saruma acogió como si fuese su padre biológico. La pareja, estando en su mejor momento, viajó a Estados Unidos tres meses después para trabajar en un proyecto que los vinculaba a ambos. Durante esos días, Felipe dijo a través de su cuenta de Instagram: “¡Un día estás en Barranquilla y al otro día amaneces en Miami! Familia, estoy muy feliz porque estamos aquí trabajando en proyecto que se ha llevado a cabo desde hace unos tres meses. Yo sé que ustedes han podido notar que no he estado tan activo en redes con el contenido, pero creo que ahora es cuando más he trabajado en mi carrera y, precisamente, es gracias a este proyecto que traemos entre manos”. Lea aquí: Este es el extraño brote que afectó a Adhara, la hija menor de ‘La Valdiri’

Sin embargo el santandereano traía no un haz bajo la manga, si no un anillo, porque frente al castillo de Walt Disney le pidió matrimonio a la influencer, quien a las pocas horas lució orgullosa su sortija con las luces de los fuegos pirotécnicos en el fondo. Así, la pareja comprometida, dio los primeros pasos hacia su camino al altar.

El 16 de abril de 2022 la pareja contrajo matrimonio y celebró en el Hotel El Prado de Barranquilla, acompañados por unas 200 personas. En la celebración se vieron caras conocidas de la farándula nacional como el futbolista Juan Fernando Quintero, Epa Colombia y La Jesuu. La cuota musical estuvo a cargo de el vallenatero Diego Daza, el exintegrante del Grupo Niche, Willy García, y los artistas del género urbano Beele y Ryan Castro. Se supo que la boda fue ostentosa y que cada invitado recibió una moneda de oro de 18 quilates con la fecha del matrimonio y los rostros de los novios grabado.

Andrea Valdiri se casó en su natal Barranquilla. //Foto: tomada de internet.

Palabras de Andrea #Valdiri luego de casarse con Felipe #Saruma 🥰 pic.twitter.com/0T4Z9iYrwA — El Barba Roja ⚽️⭐️ (@PedroJoseFCB) April 17, 2022

Por su parte, Andrea Valdiri lució un vestido de novia ceñido al cuerpo y Saruma, el tradicional esmoquin negro. Ambos aparecieron juntos en una pequeña tarima dispuesta frente a los invitados y expresaron, visiblemente emocionados, sus primeras palabras como esposos.

El comienzo del fin

Rápidamente Andrea Valdiri y Felipe Saruma se convirtieron en una de las parejas más comentadas del mundo del entretenimiento, el amor que se profesaban en las redes sociales encantó a los seguidores de ambos, quienes siguieron cada paso de la relación que se mostraba estable y duradera. Un Saruma cariñoso y amoroso con las dos hijas de la barranquillera, conquistó el corazón de los seguidores en redes, un terreno en el que ambos se movían muy bien. Sin embargo, a partir del mes de septiembre comenzaron los rumores de que la pareja no estaba atravesando un buen momento en su relación. Fue así como las redes estallaron y en octubre Valdiri apareció sin la sortija de matrimonio. Ante las insistentes preguntas de sus seguidores dijo que todo se debía a un cambio de peso, por lo que el anillo ya no le quedaba. Sin embargo las excusas no fueron del todo ciertas porque en el mes de noviembre filtraron unas fotos en las que la barranquillera estaba en una notaría de Barranquilla, firmando supuestamente el divorcio. Lea aquí: Así celebraron el Día de Velitas la Valdiri y Saruma separados Finalmente el 23 de noviembre, Andrea Valdiri confirmó la noticia que durante meses se especulaba en las redes y los medios de comunicación: “Tuve un matrimonio súper lindo con Saru y lo que aprendí en este matrimonio es que no es de cuatro ni de cinco, un matrimonio es de dos personas y las decisiones se toman entre dos”

El 23 de noviembre de 2023, Andrea Valdiri anunció el fin de su matrimonio con Saruma. //Foto: tomada de internet.