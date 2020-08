Andrea Valdiri niega que su noviazgo sea una estrategia

“Me causa curiosidad. Yo me pongo a leer de vez en cuanto los comentarios y hay unos que dicen ‘eso es una relación armada’; ‘eso es un show, eso es una película’, no joda ni que yo fuera Hollywood. No, uno tiene derecho a enamorarse. Cuando tu encuentras tu alma gemela, un hombre respetuoso, que tiene valores, que trata bien a una mujer. Además que el man tiene lo suyo, por algo estoy aquí. Déjense de esa película”, con estas palabras, Andrea Valdiri quiso acabar con los rumores que rodean su más reciente noviazgo con el cantante urbano Lowe León. (Leaa aquí: ¡Con helicóptero incluido! Andrea Valdiri presenta a su nuevo amor)