Destrozada, así se mostró hace unas horas a través de sus redes sociales Andrea Valdiri, esto después que en diferentes plataformas como Facebook e Instagram se difundieran las imágenes de ‘El Miura’, habitante de la calle que la reconocida influencer se puso como meta en ayudar para que saliera de las drogas, y que según los clips que hoy circulan, habría recaído.

“No todos los días nos levantamos felices, hay días que son buenos, otros que son malos. Hoy es un día en el que me levanté con unos videos que me enviaba la gente diciéndome que ‘se te acabó el circo’, ‘se te acabó la platica que perdiste en el Miura’. Esto no es un tema de dinero, eso no me importa, era un tema de amor. Era un ser humano al que yo quería ayudar, le puse empeño, un año de dedicación y no piensen de esa manera.

A su alrededor también hay gente mala y yo pienso que cuando uno quiere cambiar, eso le toca a uno. Tengo un nudo en la garganta. Me parte el alma, yo no soy una roca”, dijo Andrea entre lágrimas mientras estaba en su carro.