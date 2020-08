Andrea Valdiri estrena amor ¿Ennoviada con un artista?

Hasta el momento ella no ha confirmado, ni desmentido la información sobre Lowe, de lo que sí habló es que se encuentra intentándolo con alguien y que cuando las cosas tomen forma, le contaría a todos de quién se trata.

“Hay noticias que decían como que ‘La Valdiri tiene novio, la cosa, la vaina’, yo pienso que el día que yo esté preparada para contárselos se los voy a contar y les voy a mostrar quién es, pero yo me estoy conociendo con una persona, que no voy a decir el nombre, y pues si la vaina funciona pues ya diré, ‘estoy jarta de pasar por esos 100 hombres en mi vida que no hay valido pa’.., ustedes saben que es bromeando, no pero en serio, ya me están colocando marido nuevo, ya estoy chismoseando la vaina”, comentó ella misma en sus historias.

Por otra parte, Andrea confirmó que se mudó por tres meses a Medellín, ciudad donde planea arrancar con nuevos proyectos. La bailarina se trasladó con su hija, su ama de casa y los amigos con los que siempre aparece en redes.