El 16 de abril Andrea Valdiri y Felipe Saruma sellaron su amor en una boda por lo civil realizada en el Hotel el Prado de Barranquilla. Los famosos tiraron la casa por la ventana, sobre todo en la celebración a la que asistieron alrededor de 200 invitados. (Andrea Valdiri dedicó emotivas palabras a Felipe Saruma) Precisamente, la pareja protagonizó la más reciente edición de la revista Vea y en entrevista Valdiri contó detalles de cómo comenzó su relación con Saruma, ya que son pocos los que saben el inicio de esta historia de amor. “En 2020 hicimos nuestro primer ‘live’, pero no nos conocíamos. Durante ese en vivo le preguntaron a Felipe: ¿Qué actriz o ‘influencer’ colombiana te parece linda? Él respondió: ‘Me parece muy linda una costeña que es mayor que yo y tiene una hija’. De inmediato, la gente escribió: ¡Te gusta la Valdiri!”, comenzó diciendo Valdiri, aclarando que en ese momento ambos tenían pareja. Pero Saruma no se quedó quieto y unos meses después volvió a contactar a Andrea para grabar juntos. “Yo estaba con mi ex (Lowe León) y Saruma me escribió si podía hacer un video conmigo. Yo le dije: ‘Perfecto, estoy en Cartagena en el apartamento de mi novio, que está recién operado. Él me respondió: ‘Listo, voy y grabamos allá para que no haya problemas”, contó. Además, la barranquillera resaltó que a ella no le llamaba la atención Felipe, quien tampoco le dijo nada ni le coqueteó, pues es muy tímido. “Él no habla, es muy reservado. Se abre con la cámara en Instagram, pero presencialmente es muy penoso”. Semanas después, Andrea quedó embarazada de Lowe, pero se separó de él por una infidelidad, razón que en su momento no reveló y que solo hasta ahora cuenta sin ningún rencor.

“Cuando tenía tres meses de embarazo mi pareja ya tenía otra. Entré en una depresión muy grande. Me ahogaba en la tristeza. Felipe me escribió: ‘Andre, cuentas conmigo. Tú eres una berraca echada para adelante. Es una etapa difícil, pero tienes tu trabajo e hijas’. Esas palabras llegaron cuando más las necesitaba, y me impresionó porque mucha gente que me conocía no dijo ni ‘púdrete’, solo juzgaron”, explicó Andrea. (Video: Andrea Valdiri y Felipe Saruma ya dieron el sí) A los 6 meses de embarazo, el joven volvió a contactarla para ofrecerle sus servicios en producción de videos. Ella aceptó volver a grabar con él y ahí fue donde descubrió que tenían una conexión muy linda.