“Normalmente, estamos en una sociedad muy machista y cuando un hombre de 23 años, yo tengo 30, se interesa en ti y tú llevas dos vacas paridas, dos hijas que no son de él y él me coge en embarazo, que tampoco es de él, realmente es una historia bella”, comenzó diciendo.

“Me pidió el noviazgo un día antes de que naciera Adharita, un día antes de dar a luz. Él me pidió matrimonio, me acuerdo que nos habíamos ido a Disney, yo ya había tenido a Adharita y cuando estaban los juegos, Mickey Mouse salía del castillo, él se me arrodilló; pero fue muy cómico porque yo le dije: ‘Me estás grabando, me estás mamando gallo’ (risas). Y él me dijo: ‘No, Andre, es en serio, por Dios, te lo juro’. Pero aquí como estamos expuestos a que nos graben todo el tiempo, yo no le creía... Yo dije no puede ser y le dije que sí. Ya llevaba mucho tiempo el hombre esperando”, reveló la influenciadora barranquillera.

“La pruebita” de amor

La modelo agregó que luego de dar a luz no se sentía muy bien con su cuerpo, así que hasta ese momento no había tenido intimidad con Saruma, lo que ella cómicamente llamó “la pruebita”, pues le pidió que la esperara a que se sintiera mejor con su aspecto físico.

“Imagínate, tú parida. Yo me miraba y decía ‘estoy como gorda, la teticas las tengo abajo’. Yo me sentía maluquita, a mí me daba pena de este hombre. Te ve pariendo natural, entonces yo decía ‘esto es una vergüenza para mí’. Y yo le decía: deja que me ponga bonita. Y él siempre me coqueteaba, me trataba lindo, me decía que estaba bella, hermosa, entonces yo siento también que me ha ayudado con la autoestima”, aseveró la barranquillera.

De acuerdo con el relato de Valdiri, el amor con una persona joven ha sido un nuevo aire para ella, pues juntos decidieron hacer caso omiso a las críticas, incluso aseguró que ganarse a su hija mayor fue uno de los retos que Felipe tuvo que pasar para que ella se enamorara perdidamente de él.

“Mi hija, la mayor, no me aceptaba ningún novio, entonces yo pienso que cuando el hombre se da, entonces imagínate el trato a mi hija; era como si fuera su hermanita menor. Es superchévere, la saca a jugar, está con ella, juega con ella. Isabella me dijo: ‘Lo amo’, y ella es superespecial con él. Y a Adharita, eso ni se diga”, dijo la barranquillera.

Finalmente, dijo que su esposo corrió con los gatos del hogar como “el hombre de la casa” y están viviendo felices esta nueva etapa del matrimonio.