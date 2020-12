Todo por un programa

“Lowe y yo somos amigos. Nosotros no tenemos nada. Por una discusión que tuvimos nosotros nos separamos. Él se fue a realizar sus sueños y yo me quedé realizando los míos”, fueron algunas de las declaraciones iniciales de Valdiri, que reveló que había decidido hablar en público sobre el tema después que Lowe entregara varias declaraciones en el programa, La Red, lo que generó un gran disgusto en la ‘influenciadora’, que además expresó que lo que había causado la ruptura con Lowe había sido la “mala comunicación que ambos tenían”.

“Cuando uno forma una familia, uno tiene que dar la cara, uno no tiene por qué salir huyendo, recoger sus motetes y ‘chao me fui y no supe más nada de ti’”, le reclamó Valdiri.

La también empresaria que reconoció públicamente que ama Lowe, se refirió a lo triste que se siente que emociones como el orgullo predominen sobre asuntos tan importantes como lo es un hijo. ““Me duele mucho en el corazón cuando los hombres tienen un orgullo demasiado grande y un ímpetu de grandeza una cosa loca. Eso me duele, porque cuando los hijos vienen al mundo uno tiene que borrar esas rayas de diferencia y entre los dos solucionar los problemas, no irte a un canal de televisión a hablar lo bonito y lo bello que fue tu relación”, concluyó.

No se quedó callado

A los minutos que Andrea cerró su en vivo, Lowe León se conectó para dar su versión. “Cuando decidí hacer familia, lo hablamos, tú misma dijiste que estás acostumbrando a hacer las cosas a tu manera, ese ímpetu. Yo no estoy acostumbrado a la polémica, yo no estoy acostumbrado a ventilar mis problemas por este medio, quien sembró esa sensación fuiste tú, esta polémica alrededor mío y de nuestro hijo”, afirmó el cantante.

“La gente no sabe, no saben lo afectado que yo estoy con tu actuar. ¿Cuál era la necesidad de decir lo que dijiste? Ninguna pero no. Afortunadamente he recibido tantos golpes, que me han preocupado para momentos como esto. Entiendo que estás en embarazo pero tampoco te da derecho a que tengas que exponerme en el escarnio público. Tienes que hacerte responsable de lo que dices”, agregó.

Lowe también se refirió a sus responsabilidades como padre del hijo que viene en camino. “Sabes que yo no soy un papá irresponsable por eso me ha dolido cómo me expusiste ante el público. Actuaste sin pensar, con rabia, sabes que no soy una mala persona, que me he portado a la altura, igual que tú conmigo.

Yo no soy un alma libre, yo antes de la pandemia estuve luchando por mi sueño. ¿Cuál es el pecado? Antes de la pandemia tenía mi vida y mi carrera. Me mamé de qué hacer y qué no”, comentó.