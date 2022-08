Andrea Valdiri confesó que su amistad con Epa Colombia se acabó

Agregó que “y que yo no tengo amistades para que hagan polémica ¿Sí? Conmigo, con algunas situaciones de mi vida. Yo tengo amistades, porque son muy pocas y las considero reales, pero me mató”, puntualizó Valdiri.

“Esta persona... Omitir, omitir, omitir, porque yo siento que ya hay mucha gente que lo sabe y a pesar de que se ha disculpado, pero yo siento que me rompió el corazón en un día muy importante para mí”, dijo inicialmente.

Ante esto, cientos de seguidores se preguntan las razones por las que a las empresarias ya no se les ve tan unidas, sobre todo desde el escándalo protagonizado por Epa y su nueva novia, Karol Samantha, en la boda.

Sin duda, Andrea Valdiri siempre ha sido una de las influencers que más ha apoyado a Epa Colombia en sus polémicas y críticas, sin embargo, desde el pasado 16 de abril, fecha del matrimonio de la barranquillera y Saruma, no se les ha visto más juntas. (Andrea Valdiri estuvo a punto de no dejar entrar a Epa Colombia a su boda)

Finalmente, los seguidores pidieron a Andrea que mostrara a la cámara la foto del personaje a quien se refería y más de uno quedó boquiabierto al ver que se trataba de Epa Colombia. “¡Ay, ya, me voy a poner sentimental!”, dijo Andrea.

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar ya que los seguidores no podían creer que las creadoras de contenido ya no fueras amigas, sin embargo, más de uno estuvo de acuerdo con la decisión radical de la barranquillera. (Yina defiende a Epa Colombia tras polémica en boda de Andrea Valdiri)

“Las amigas también rompen el corazón, eso si es cierto”; “ante todo la sinceridad, aplausos Andrea”; “realmente se nota que sí le dolió”; “no todos son amigos y menos en ese medio, que pesar, pero es mejor dejar ir a quien no aporta nada”; “Andrea ya es una mujer madura, con experiencia y que no está para tolerar shows”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Hasta el momento Epa Colombia no se ha pronunciado al respecto, pero sus fanáticos esperan que también hable del tema.

Cabe recordar que el día del matrimonio de Valdiri y Saruma en Barranquilla, Epa Colombia fue invitada sin acompañante, pero llegó a la celebración acompañada de su actual pareja, Karol Samantha, quien no es muy querida por Andrea, por lo que tuvieron una fuerte discusión, pero al cabo de unas horas las dejó pasar. (Epa Colombia lloró desconsolada por rechazo a su nueva novia)