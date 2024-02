Andrea Serna contó por qué no revela detalles de su nueva casa

Aunque sus apariciones no son tan frecuentes como antes, Andrea Serna continúa siendo una de las figuras públicas más queridas y recordadas de la pantalla chica. Muchos esperan verla de nuevo en las nuevas temporadas del reality “El Desafío” del canal Caracol, donde es el rostro principal. Lea aquí: Andrea Serna cansada de los prejuicios del autocuidado: “No es vanidad”

En ese momento, explicó que ambas estaban realizando un trabajo de interiorismo en su nueva vivienda, a la cual se mudó emocionada en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, en las últimas horas reveló que no está pasando por el mejor momento en este espacio debido a algunos inconvenientes que ha enfrentado, pero no ofreció mayores detalles al respecto.

De acuerdo a lo que compartió en sus historias de Instagram, desafortunadamente ha tenido que enfrentar algunos problemas con los que no contaba en su nuevo hogar. Durante la grabación, quedó claro que muchos de sus muebles están cubiertos con bolsas de basura. En el clip, expresó: “Créanme que este no es el mejor momento para un ‘tour’ por esta casa; están ocurriendo cosas. Tenemos más o menos organizada la sala y el comedor, pero hemos tenido un pequeño inconveniente, son cosas que suceden y son normales en una construcción”. Lea aquí: El nuevo look de Andrea Serna que desata revuelo en redes sociales

Por otro lado, mencionó que su cocina y los cuartos principales están en buen estado, pero el resto de su casa está cubierto con bolsas de basura mientras resuelven el problema que afecta el techo. Además, aseguró que tanto ella como su esposo son principiantes en temas de construcción y consideran que los inconvenientes no son mayores.